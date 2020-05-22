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Коронавирус
Известный врач назвал три условия для отмены карантина в Москве

Известный врач назвал три условия для отмены карантина в Москве

Отмена карантина в Москве, коронавирус. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Если власти Москвы ослабляют карантин, значит, у города есть запас ресурсов для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом заявил военный врач Сергей Кодюшев. Он напомнил о трех условиях, необходимых для дальнейшей отмены ограничительных мер.
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С 25 мая в столице откроют многофункциональные центры, возобновит работу каршеринг. Но для дальнейшего ослабления карантина необходимо соблюсти три условия, отметил в комментарии для "Дни.ру" военный врач, глава исполкома регионального отделения движения "Сильная Россия" в Астраханской области Сергей Кодюшев.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Речь идет о снижении динамики заболеваемости коронавирусом, количестве тестируемых и, как следствие, понимании властями имунной прослойки населения, а также наличии свободных коек в больницах, напомнил эксперт. При достижении определенных критериев возможна постепенная отмена карантина, сказал Кодюшев.

"Если власти Москвы идут на это, значит, они понимают, что у них есть определенный запас сил, средств и ресурсов развития ситуации в сторону некой стабильности", – подчеркнул эксперт.

Карантин из-за коронавируса в Москве действует с 29 марта. Накануне мэр Сергей Собянин объявил о первом этапе отмены ограничительных мер. С 25 мая в городе откроются 88 многофункциональных центров "Мои документы", возобновит работу каршеринг. Правда, арендовать автомобиль пока можно не менее чем на пять суток.

Москва избежала худших сценариев развития эпидемии коронавируса, количество выявленных случаев начало снижаться, отметил градоначальник. Вместе с тем мэр уверен, что режим самоизоляции в столице нужно продлевать. Об этом Сергей Собянин заявил на совещании по эпидемиологической ситуации с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что на 22 мая коронавирусом в России заразились более 326 тысяч человек. В Москве COVID-19 заболели свыше 158 тысяч человек. До 31 мая в городе действует режим всеобщей изоляции.

Автор: 22 мая 2020, 17:58

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