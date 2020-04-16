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Пугающая статистика: за сутки в России выявлено около 3,5 тысячи зараженных коронавирусом

Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Коронавирус в России атаковал еще 3448 человек. Новые случаи зафиксированы в 78 регионах. 
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Больше всего случаев заражения отмечено в Москве – 1370. В Подмосковье заболели коронавирусом 467 человек. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где выявлено 154 инфицированных.

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Сюжеты Коронавирус в России

По последним данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, от COVID-19 в нашей стране скончались 34 человека. Выздоровели 318 пациентов, передает "ТВ Центр". 

Всего с начала пандемии коронавируса в России жертвами инфекции стали 232 человека. Зафиксировано 27 938 заболевших в 84 регионах. Выздоровели 2304 пациента, сообщает URA.ru. 

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки проведено более 95 тысяч тестов, за все время – свыше 1 миллиона 600 тысяч. В стране введен всеобщий режим самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы, где случаи заражения COVID-19 немногочисленны или единичны, не готовы к оказанию медпомощи в больших объемах. 

Автор: 16 апреля 2020, 12:12
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