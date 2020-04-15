"Я болею коронавирусом": Шнуров сделал неожиданное заявление

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял участие в прямом эфире футболиста Александра Кержакова в "Инстаграм". Оказалось, они оба находятся на своих дачах под Санкт-Петербургом. Александр отметил, что расстояние между их домами составляет порядка 60 километров. Сергей сказал футболисту: "Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом". Также Шнуров сообщил, что ходит в магазин сам, надевает маску и солнечные очки, чтобы его не узнали.
Позже выяснилось, что заявление музыканта – шутка. В "Сторис" он объяснил поклонникам, что просто не хотел незваных гостей.
"Если я заболею, я, конечно, сообщу об этом со всей серьезностью по всем доступным мне каналам", – сказал Сергей.
Напомним, что за прошедшие сутки в России было зафиксировано 3400 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время COVID-19 выявили у 24560 жителей страны. Скончались 200 человек, выздоровели – 2000 (по состоянию на 15 апреля 16:25 мск).
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