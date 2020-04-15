Экстрасенсы сделали неутешительный прогноз об эпидемии коронавируса

Известные экстрасенсы и астрологи дали прогноз об окончании эпидемии коронавируса. По мнению большинства из них, динамика распространения инфекции пойдет на спад только летом.



Ситуация с коронавирусом начнет улучшаться лишь к концу лета, когда у большинства людей будет иммунитет к болезни. Об этом заявила ясновидящая Алена Полынь.



Остановить быстрое распространение коронавируса получится к июню, считает она. "Придется заново возрождать наши дела", – цитирует Полынь РИА ФАН.

В свою очередь астролог Павел Глоба выступил с более пессимистичным прогнозом. По его мнению, эпидемия коронавируса закончится к началу осени.

Кардинально противоположное мнение у провидца Вадима Кузьменко. Он уверен, что коронавирус уйдет так же быстро, как появился. Россияне, заявил он, будут отмечать День Победы на Красной площади.

Коронавирусом в России за последние сутки выявили у 3388 человек, из них больше половины – в Москве. Таким образом, общее число зараженных в нашей стране составило 24490.

В России по-прежнему действует режим всеобщей изоляции из-за коронавируса. В Москве с 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходим цифровой пропуск. На въезде в столицу организованы патрули, которые досматривают машины.

Всего в мире коронавирусом заболели свыше двух миллионов человек. Пальму первенства удерживают США, где уже около 600 тысяч зараженных. На втором месте оказалась Испания, Италия в печальном рейтинге переместилась на третью строчку.