В Москве умерли 11 заболевших коронавирусом

Появились свежие данные о ситуации с пандемией коронавируса в Москве. В столице умерли 11 человек, зараженных COVID-19.
По данным издания "Москва 24", у них были сопутствующие заболевания. Российская столица остается городом с наибольшим количеством зараженных коронавирусом в стране.
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