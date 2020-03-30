Из-за коронавируса в Москве запретили гулять с детьми и бегать

Из-за коронавируса до 14 апреля в Москве действует режим карантина. Москвичам подробно объяснили, что им нельзя будет делать во время действия соответствующего указа.

Коронавирус в России долгое время проявлял себя лишь в единичных случаях заражения, поэтому многие привыкли не воспринимать его как серьезную угрозу. Когда же эпидемия все же добралась до Москвы, потребовались самые решительные меры, чтобы не допустить развития событий по итальянскому сценарию.

Сергей Собянин 29 марта подписал указ о внесении изменений в свое предыдущее распоряжение об ограничительных мерах в столице от 5 марта. Этим распоряжением мэр фактически ввел карантин в Москве. На официальном сайте столичного градоначальника появился материал, в котором содержатся подробные ответы на самые популярные вопросы в связи с новыми правилами.

В частности, москвичи интересуются, смогут ли они во время действия карантина гулять с коляской на улице. "Такие прогулки временно запрещены", – говорится в объяснении. Людям объяснили, что для предотвращения распространения коронавируса в Москве необходимо соблюдать режим самоизоляции даже в таких случаях.

Этот же аргумент разбил надежды тех москвичей, которые привыкли совершать пробежки по городу. Даже при том условии, что они не будут контактировать с другими людьми и будут оббегать всех встречных на расстоянии социальной дистанции в полтора – два метра, подобная причина для выхода из дома оправданием для человека не будет.

Пересмотреть свою программу придется и тем, кто привык заниматься спортом на тренажерах во дворах. Им напомнили, что коронавирус COVID-19 может длительное время сохраняться на различных поверхностях. Таким образом, подхватить эту болезнь можно вообще ни с кем ни контактируя.

Более того, даже помогать своим родственникам, живущим отдельно, в условиях опасности распространения коронавируса в Москве, горожанам рекомендовали дистанционно. "Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники", – говорится в объяснении. Чтобы помочь родным, можно оформить заказ онлайн.

Вместе с этим, важно понимать, что карантин в Москве не подразумевает запрета на выезд из города или въезд в него. Кроме того, разрешены походы в магазины и аптеки, а также посещение медицинских учреждений. Кроме того, общественный транспорт продолжит работать в своем обычном режиме.

О том, что нельзя делать во время карантина в Москве, что грозит за нарушение новых правил, до какого числа они действуют и другие подробности читайте в материале "Дни.ру".