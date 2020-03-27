"Вещь хорошая": врач прокомментировал популярный метод борьбы с коронавирусом

Изобретательные россияне принялись массово заниматься самолечением от коронавируса. В ход идут спиртные напитки, чеснок и прочие "чудодейственные" способы, которые якобы помогут остановить COVID-19. Известный врач Александр Мясников высказался о популярных народных средствах начистоту.



Напуганные новостями о пандемии коронавируса, некоторые впечатлительные россияне принялись налегать на горячительные напитки. Дескать, алкоголь полезен при профилактике инфекции. Мясников развеял этот популярный миф.



Более того, эксперт призвал не злоупотреблять горячительными напитками. Слишком большие дозы алкоголя убьют иммунитет, лишит организм защитных преград и облегчат проникновение в него коронавируса, пояснил Мясников.

Сомневается врач и в пользе питья воды раз в 15 минут. От коронавируса этот метод не защитит, зато частые визиты в туалет обеспечены, приводит слова эксперта "Царьград".

Есть и те, кто надежным способом защиты от коронавируса считает горячую ванну. "Вещь хорошая. Помочь она не поможет, но будешь хотя бы чистым", – отметил Мясников, подчеркнув, что к лечению и профилактике COVID-19 это не имеет никакого отношения.

В России на 27 марта число зараженных коронавирусом выросло до 1036 человек, зараженные проживают в основном в Москве и области. С 28 марта в столице на неделю закрываются места массового скопления людей, в том числе крупные парки.

Коронавирус не щадит ни популярных музыкантов, ни высокопоставленных политиков. СМИ сообщают, что COVID-19 обнаружен у лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Не обошел стороной коронавирус и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.