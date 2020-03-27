Коронавирус в России вызвал рост цен на муку

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий выступил с предупреждением о том, что стране может грозить дефицит муки. Президент организации Аркадий Гуревич связал такую вероятность с экономическими проблемами и падением курса рубля, который делает более выгодной продажу сырья за границу.
Однако не все эксперты согласились с такой оценкой. В компании "Белагрика", занимающейся выпуском рисовой, гречневой и кукурузной муки, назвали причину роста цен. "Из-за коронавируса люди бездумно начали скупать крупы, плюс вырос курс доллара, поэтому нам приходится повышать цены на муку", – цитирует телеканал "360" представителя фирмы.
На Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова подчеркнули: запасов муки достаточно для обеспечения внутренней потребности. Самому предприятию сырья хватит на два-три месяца.
Напомним, что коронавирус в России вызвал нездоровое оживление на потребительском рынке – резко подскочил спрос на гречку, туалетную бумагу и некоторые другие нескоропортящиеся товары. По стране поползли слухи о перебоях с поставками, что подстегнуло общественную панику. Однако на деле проблем с наполнением полок у отечественных магазинов не возникло.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Обращение президента к народу
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка