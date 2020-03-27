Паникеры в магазине избили сына Аниты Цой за пачку макарон

Пандемия коронавируса провоцирует массовые психозы. Люди сметают продукты, средства гигиены, туалетную бумагу. Сергей – единственный сын Аниты Цой – узнал на себе, что такое паника и истерия.

27-летний сын известной певицы оказался на карантине в британской столице, где уже несколько месяцев получает дополнительное образование MBA по специальности "экономика". После отмены занятий, как и все студенты, Сергей отправился на домашний карантин. Знаменитая мать начала продумывать план возвращения сына на родину, но из-за отмены авиасообщения и визовых формальностей от этого пока отказались. Ежедневно по видеосвязи Анита обучает сына правилам поведения на карантине.

"Для молодого поколения все происходящее как картина из какого-то фильма-апокалипсиса, – вздыхает Цой. – Прежде всего это бытовые проблемы. Мне буквально на пальцах пришлось объяснять сыну, как правильно в условиях карантина делать влажную уборку, в какой пропорции добавлять в воду дезинфицирующее средство. Слежу, чтобы он своевременно проветривал квартиру. Там есть проблема, что в доме, где он живет, общая система воздухозабора. Соответственно, не дай бог, коронавирус сразу распространится по всему зданию. Попросила его заклеить пленкой воздухообмен и чаще проветривать помещение".

"Сережа хорошо готовит и сам прекрасно справляется с вопросом питания, – продолжает Анита. – А вот делать запасы для него – совершенно новое и непонятное дело. Он не понимает, как и зачем покупать что-то в большом количестве. С дефицитом он тоже никогда не сталкивался, и это новый для него опыт".

На днях Сергей обнаружил, что закрыли пекарню около дома, и в итоге остался без свежего хлеба на завтрак. А еще с ним приключилось ЧП в супермаркете. "Он разговаривал со мной, показывал видео из магазина, что в общем ситуация нормальная – большинство товаров есть на полках, и с голоду точно никто не умрет, – вспоминает Анита. – Вдруг включил фронтальную камеру и показал небольшие ссадины на руках и лице. Не поверите – оказалось, что он подрался из-за макарон! На полке оставалось всего две пачки, которые он решил взять. Тут в бой за макароны решил вступить какой-то парень и просто хотел их отнять у моего сына. Началась драка, но макароны Сережа отстоял, хотя и был избит. Он был шокирован, что такое возможно в центре Лондона в наши дни. Вот до чего людей паника доводит".