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Песков трижды плюнул после вопроса о здоровье Путина

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин лично посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии российского лидера после этого визита.
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Во время посещения больницы в поселке Коммунарка Владимир Путин ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса. Кроме того, он пообщался с главным врачом клиники Денисом Проценко.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В потенциально опасные места российский лидер ходил в защитном костюме, но у журналистов все равно возникли вопросы о его самочувствии после этого визита. "Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо", – цитирует телеграм-канал "RT на русском" Дмитрия Пескова.

Ранее Песков попросил сотрудницу больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который та снимала Путина. Сделать так пришлось потому, что пресс-служба не могла ждать дезинфекции техники после выхода из клиники, а подвергать президента риску было нельзя, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 420 тысяч. В России этот показатель установился на уровне 516, из которых 290 человек находятся в Москве.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 25 марта 2020, 14:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил очаг коронавируса в Москве

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