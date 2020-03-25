Песков трижды плюнул после вопроса о здоровье Путина

Во время посещения больницы в поселке Коммунарка Владимир Путин ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса. Кроме того, он пообщался с главным врачом клиники Денисом Проценко.
В потенциально опасные места российский лидер ходил в защитном костюме, но у журналистов все равно возникли вопросы о его самочувствии после этого визита. "Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо", – цитирует телеграм-канал "RT на русском" Дмитрия Пескова.
Ранее Песков попросил сотрудницу больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который та снимала Путина. Сделать так пришлось потому, что пресс-служба не могла ждать дезинфекции техники после выхода из клиники, а подвергать президента риску было нельзя, пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 420 тысяч. В России этот показатель установился на уровне 516, из которых 290 человек находятся в Москве.
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