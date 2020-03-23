В России выявлено еще несколько десятков больных коронавирусом

На 23 марта в нашей стране 438 инфицированных COVID-19. Свежие данные сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Заболевшие COVID-19 госпитализированы и помещены в специальные боксы, передает РИА Новости.
Под наблюдением врачей из-за коронавируса в России находятся более 52 тысяч пациентов. Специалистам удалось вылечить 17 человек, смертей от COVID-19 в нашей стране нет.
В России действует режим повышенной готовности. Из-за опасности распространения вируса властями введен ряд ограничений. В частности, отменены массовые мероприятия, а региональные аэропорты не принимают рейсы из-за границы.
Кроме того, из-за коронавируса приостановлена Всероссийская диспансеризация. Всех, кто вернулся в страну из-за рубежа, ждут две недели самоизоляции на карантине. С 18 марта по 1 мая в Россию не пустят иностранцев. Как писали "Дни.ру", школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
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