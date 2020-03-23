Вирусолог призвал не ждать скорого завершения эпидемии коронавируса в России и мире

Такой точки зрения придерживается глава экспертной группы по вирусу в Китае Чжан Вэньхун. Он считает, что до окончательной победы над инфекцией пройдет до двух лет.
Чжан Вэньхун отметил, что коронавирус будет исчезать, но потом вновь появляться, поэтому о завершении пандемии в ближайшее время говорить не стоит. По словам специалиста, Китаю повезло больше, чем России и Европе: начало эпидемии в стране пришлось на Праздник весны, когда многие учреждения не работали. Из-за этого скорость распространения инфекции снизилась.
Вирусолог считает, что продолжительность пандемии коронавируса в России и Европе будет зависеть от усилий, принимаемых государствами по ее сдерживанию. Однако она неизбежно затянется, возможно – до следующего лета.
Китайский эксперт обратил внимание, что вирус можно было бы остановить всего за месяц. Для этого нужно, чтобы все люди на планете никуда не передвигались в течение четырех недель.
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