Вирусолог призвал не ждать скорого завершения эпидемии коронавируса в России и мире

Некоторые специалисты утверждают, что коронавирус COVID-2019 исчезнет в ближайшее время, поскольку не выдержит летних температур. Другие уверены, что с инфекцией придется бороться долгие годы.

Такой точки зрения придерживается глава экспертной группы по вирусу в Китае Чжан Вэньхун. Он считает, что до окончательной победы над инфекцией пройдет до двух лет.

Чжан Вэньхун отметил, что коронавирус будет исчезать, но потом вновь появляться, поэтому о завершении пандемии в ближайшее время говорить не стоит. По словам специалиста, Китаю повезло больше, чем России и Европе: начало эпидемии в стране пришлось на Праздник весны, когда многие учреждения не работали. Из-за этого скорость распространения инфекции снизилась.

Вирусолог считает, что продолжительность пандемии коронавируса в России и Европе будет зависеть от усилий, принимаемых государствами по ее сдерживанию. Однако она неизбежно затянется, возможно – до следующего лета.

Китайский эксперт обратил внимание, что вирус можно было бы остановить всего за месяц. Для этого нужно, чтобы все люди на планете никуда не передвигались в течение четырех недель.