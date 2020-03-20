Страшнее коронавируса: человечество предупредили о новой угрозе

Медик считает, что нынешняя эпидемия коронавируса – всего лишь тренировка. По его мнению, люди в будущем столкнутся с более тяжкими вирусами.
Водовозов отметил, что у COVID-19 относительно слабые характеристики. Ведь большинство зараженных вылечивается, передает РИА Новости. При этом врач добавил, что вероятность умереть от эпидемии коронавируса больше, чем при гриппе.
Говоря о новой угрозе, доктор напомнил, что в свое время Юстинианова чума уничтожила 40% населения Земли, а так называемая Черная смерть – 60% жителей Европы.
Водовозов заявил, что в мире до сих пор существуют возбудители с точно такими же "убойными" характеристиками, как вышеупомянутые болезни. Также медик упомянул о пандемии свиного гриппа в 2009 году. По его мнению, на нее "не особо среагировали".
По последней информации, в России выявлено уже 199 случаев заражения
COVID-19. Всего в мире мире зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения в условиях эпидемии коронавируса. Более десяти тысяч человек умерли, более 88 тысяч – выздоровели.
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