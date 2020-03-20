"Мутируют клетки": ученые нашли еще одну подверженную коронавирусу категорию людей

Курильщики сигарет и вейпов оказались в группе риска заражения коронавирусом COVID-2019. Ученые выяснили, что у этой категории людей чаще возникают хронические заболевания легких, ослабляющие иммунитет, сообщает "Москва 24".
Специалисты отмечают, что из-за курения начинается мутация иммунных клеток, из-за чего те хуже справляются с инфекционными заболеваниями. Тем не менее очевидной связи между курением и риском подхватить коронавирус нет.
Ранее ученые выяснили, что наиболее опасным коронавирус оказался для пожилых людей. Среди них зафиксированы самые высокие показатели смертности.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Похороны