Российские магазины увеличат запасы из-за коронавируса

На фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в российских магазинах начался ажиотаж. Покупатели за считаные минуты сметают товары первой необходимости.
По всей видимости, информация о том, что дефицита продуктов не будет, до россиян не дошла. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые меры по поддержке гипермаркетов. Они смогут получить льготные кредиты для закупки продукции. Производители продовольственных товаров перешли на круглосуточный режим работы, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Похороны