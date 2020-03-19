Число заболевших коронавирусом в России за сутки возросло на десятки человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Свежие данные поступили от Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Стоит отметить, что в данный момент на борьбу с новым типом вируса брошены все возможные ресурсы. Прибывших из зарубежных стран россиян изолируют на две недели. Остальным гражданам рекомендуется самостоятельно выйти на карантин, чтобы снизить динамику распространения COVID-19.
К рекомендациям добросовестно прислушиваются далеко не все. Появляется все больше сообщений о том, что люди с подтвержденным диагнозом сбегают из госпиталей. Есть вероятность того, что будут приняты серьезные меры вплоть до огромных штрафов, которые должны будут выплатить нарушители карантина.
Напомним, что по состоянию на 19 марта коронавирусом заразились 220 тысяч человек по всему миру. Самая тяжелая ситуация в Италии, Франции, Испании и Германии. В азиатских странах обстановка нормализовалась.
В России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, в основном в Москве. Правительство закрыло границы России с 18 марта до 1 мая.
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