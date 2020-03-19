Всех прибывающих из зарубежья россиян изолируют из-за коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась изолировать всех соотечественников, которые возвращаются на родину из других стран. Их поместят на двухнедельный карантин, сообщает URA.ru.
Прежде на карантин отправляли только тех, кто вернулся из пораженных пандемией стран, таких как Иран, Италия, Испания, Франция и Южная Корея. Согласно последним данным, коронавирус заразил свыше 220 тысяч человек по всему миру. Более 8900 из них скончались. Число зараженных в России превысило 140.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
одиночество
Жёны брошенки богатых мужчин.
Путанила
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
тему придумать нормальную не умеете