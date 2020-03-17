Излечившийся от коронавируса дал важный совет россиянам

Мужчина был выписан из инфекционной больницы Забайкальского края в середине февраля. Сейчас гражданин КНР находится в Чите, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Ван Юньбинь призвал россиян сохранять спокойствие и не паниковать, оказывать психологическую поддержку родным и близким, если у них есть признаки заболевания коронавирусом. Он также посоветовал соблюдать все рекомендуемые меры профилактики.
Сейчас мужчина находится в Чите, а его супруга уехала на заработки в Амурскую область. По словам Ван Юньбина, для профилактики коронавируса необходимо регулярно проветривать помещение, хорошо отдыхать и отказаться от вредных привычек.
Число заразившихся COVID-19 на 18 марта составило почти 180 тысяч человек, умерли около восьми тысяч. В России коронавирусом заразились 93 человека.
Распоряжением правительства с 18 марта по 1 мая ограничается въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию. Исключение будет сделано для дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей кораблей, транзитных экипажей.
Из-за распространения коронавируса Министертво сельского хозяйство распорядилось создать в каждом регионе продуктовый запас на два месяца. Также в ведомстве создан оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на продовольственных рынках.
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