Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса

Американские ученые рассказали, почему коронавирус COVID-2019 так быстро распространился по планете. По словам специалистов, на это повлияли два фактора, сообщает ТВ Центр.
В Китае вирус быстро заразил сотни людей, поскольку у многих из них были слабо выражены признаки инфекции. Поэтому у них не сразу выявляли заболевание. Вторая причина заключается в том, что COVID-2019 крайне заразен: он может передаться воздушно-капельным путем с расстояния более двух метров.
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