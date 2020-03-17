Страшнее коронавируса: какая инфекционная болезнь наиболее опасна для россиян

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов убежден, ОРВИ и обычный грип гораздо опаснее для граждан России, чем COVID-19. Дело в том, что озвученные заболевания более распространены в некоторых регионах страны, однако страх перед неизведанным недугом выходит на первый план, передает Life.
Викулов отметил, что на борьбу с пресловутым коронавирусом сейчас брошены все усилия и ресурсы, а усиливающаяся паника не только не пойдет не пользу, а лишь усугубит положение. Эксперт призвал граждан быть осведомленнее и не поддаваться эмоциям, пишет НСН.
Напомним, ранее эксперты поведали, по какой причине коронавирус COVID-2019 распространился по миру с такой стремительностью. Отмечается, что в Китае на первых порах вирус быстро заразил сотни людей, поскольку у многих из них были слабо выражены признаки инфекции.
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