Лукашенко сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом

Белорусский лидер заявил, что без милиции в данной ситуации – никак. При этом он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусной инфекцией вовсе не надо никого напрягать и хватать.
По словам Лукашенко, просто нужно вести с людьми разъяснительные беседы, где-то советовать, где-то помогать. Президент Белоруссии отметил, что при необходимости для людей старшего возраста можно приобрести продукт в магазине, чтобы те побыли дома.
Лукашенко также заявил, что белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции, сообщает RT. Он добавил, что ни в коем случае нельзя расслабляться в то время как в мире бушует эпидемия коронавируса. Ведь паника только ухудшает ситуацию.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что власти страны ничего не скрывают. По данным белорусского Минздрава, на 13 марта число случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике достигло 27.
Как писали "Дни.ру", COVID-19 в мире выявлен более чем у 130 тысяч человек, более половины вылечились, четыре тысячи погибли. Китайские власти уверяют, что эпидемия коронавируса в их стране пошла на спад.
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