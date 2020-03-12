Отказался выходить к людям: у Лукашенко заподозрили коронавирус

Белорусский лидер чувствует недомогание, поэтому мероприятия
с его участием отменены. Такие сообщения распространяются во влиятельных
телеграм-каналах.
Подозрения возникли, когда представитель Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила о переносе ежегодной пресс-конференции главы государства на неопределенный срок. Официальная причина – насыщенная политическая повестка президента: зарубежные визиты, поездки по стране.
Но у пользователей Сети другое мнение. Некоторые предположили, что Александр Лукашенко заразился коронавирусом COVID-19, сообщает "Рамблер".
На 12 марта в Белоруссии выявлено 12 случаев заболевания. Трое заразившихся выздоровели и готовятся к выписке. Последней коронавирус обнаружили у жительницы Гродно, недавно вернувшейся из Италии. Женщина сама обратилась за медицинской помощью.
Во всем мире коронавирус COVID-19 выявлен более чем у 120 тысяч человек, излечились больше половины, четыре тысячи погибли. Китайские власти уверяют, что эпидемия в их стране пошла на спад. В Ухане закрыты госпитали, которые строились специально для больных коронавирусом.
Между тем в России выявлено 28 случаев заболевания COVID-19. В аэропортах по всей стране приняты повышенные меры безопасности. Пассажиров, побывавших в странах с тяжелой эпидемиологической ситуацией, проверяют на высокую температуру, им рекомендуют провести две недели на карантине.
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