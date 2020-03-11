Меркель сделала пугающее заявление об эпидемии коронавируса в Европе

На брифинге немецкий лидер заявила, что смертельным вирусом COVID-19 могут заразиться до 60-70% европейцев. Однако Ангела Меркель призвала страны ЕС не закрывать свои границы. По ее мнению, лучше уделить внимание другим мерам по сдерживанию эпидемии коронавируса, сообщает РИА ФАН.
Германский лидер отметила, что нужно сосредоточиться на том, чтобы "не перегружать систему здравоохранения из-за попыток замедлить распространение вируса". Отметим, что в ФРГ зафиксировано уже 1300 случаев заражения опасным вирусом. Три человека умерли от эпидемии коронавируса.
Напомним, страшная зараза пришла из Китая в конце 2019 года. Очагом распространения эпидемии коронавируса стал город Ухань. По официальным данным, на данный момент во всем мире зарегистрировано 119,2 тысячи случаев заражения. Погибли более четырех тысяч.
Как писали "Дни.ру", Всемирная организация здравоохранения эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай.
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