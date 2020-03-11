Российским туроператорам предрекли банкротство из-за коронавируса

Аналитики туристического рынка прогнозируют разорение трети российских туроператоров уже летом текущего года. На фоне эпидемии коронавируса COVID-2019 россияне массово отказываются от поездок за границу, сообщает Национальная служба новостей.
Эксперты отметили, что в большинстве случаев граждане возвращают путевки в Италию: там была зафиксирована самая мощная в Европе вспышка вируса. При возврате тура клиенту компенсируется полная стоимость поездки, однако операторы не могут добиться от авиакомпаний возврата денег за билеты. Из-за этого турфирмы несут большие убытки.
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