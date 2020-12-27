Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 декабря 2020 года

Согласно данным оперативного штаба, число случаев заражения коронавирусом в России превысило три миллиона. Страна быстро достигла эту отметку, потому что каждый день в стране выявляют в среднем 28 тысяч заболевших.
Тем временем Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать людей старше 60 лет препаратом "Спутник V", безопасность которого подтвердилась во время исследований. Ранее генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что пенсионеры смогут присоединиться к вакцинации после Нового года.
Также поступили новости с Востока. Япония вводит временный запрет на въезд в страну. Он будет действовать до конца января 2021 года. Правительство пошло на такой шаг из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили во многих странах.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 779 584
- Умерли – 10 840
- Выздоровели – 599 541
Коронавирус в России
- Заболели – 3 021 964
- Умерли – 54 226
- Выздоровели – 2 426 439
Коронавирус в мире
- Заболели – 80 291 533
- Умерли – 1 759 750
- Выздоровели – 56 479 005
Популярные темы форума
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Украина
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Новогоднее застолье
Ната - некрофилка
Достаточно накормили?
Клава Украине!