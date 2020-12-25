Израиль ввел полный локдаун из-за пандемии коронавируса

Правительство Израиля объявило о введении в стране полного локдауна. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения.
Власти наложили жесткие ограничения на передвижение граждан с 27 декабря 2020 по 9 января 2021 года. В этот период жителям страны запрещено отходить от своих домов далее чем на километр без острой необходимости. Исключениями являются лишь обращение за медицинской или социальной помощью, а также поездка к местам проведения вакцинации, сообщает RT.
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