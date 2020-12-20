Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 декабря 2020 года

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что острый период борьбы с COVID-19 завершится через несколько месяцев. В центре "Вектор" пояснили, что иммунитет от инфекции после получения вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется как минимум полгода.
Ранее национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) перечислил симптомы постковидного синдрома, которые испытывают люди, переболевшие коронавирусной инфекцией. Так, специалисты выделили такие признаки болезни, как усталость, высокая температура, когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 728 637
- Умерли –
10 317
- Выздоровели – 562 953
Коронавирус в России
- Заболели –
2 819 429
- Умерли – 50 351
- Выздоровели – 2 254 742
Коронавирус в мире
- Заболели – 76 125 011
- Умерли –
1 684 142
- Выздоровели – 53 301 237
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Психоанализ Клавы
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Аватарки
Домашнее насилие
Дом 2
Дочь моя, благославляю тебя на брак