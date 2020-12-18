Переболевший ковидом может оставаться заразным более месяца – иммунолог

Многие люди, переболевшие ковидом, считают, что больше не представляют опасность для окружающих. На самом деле это не так, отметил заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

прочитано 1937 раз