Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 декабря 2020 года

Стало известно, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Йенсом Шпаном обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе. Мурашко рассказал об эффективности отечественных препаратов и об онлайн-платформе, где содержится информация о вакцинированных. Шпан ответил, что в Германии готовы привлечь местные компании для совместного производства вакцин.
Ранее Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, что поставит вакцину от коронавируса, когда это будет возможно. Президент отметил, что российская вакцина качественная.
Что касается борьбы с коронавирусом в Москве, то город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва". В связи с этим с 21 декабря в столице открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 722 178
- Умерли –
10 243
- Выздоровели – 557 028
Коронавирус в России
- Заболели –
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- Умерли – 49 766
- Выздоровели – 2 228 633
Коронавирус в мире
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