Роспотребнадзор: Вакцинация не защищает человека от встречи с COVID-19

Главный санитарный врач страны рассказала, что вакцинация не защищает человека от встречи с коронавирусом. Но она уменьшает риск перехода болезни в тяжелую форму и предотвращает летальный исход.
"Вакцина – это не скафандр, это не изоляция от внешнего мира", – подчеркнула Анна Попова в беседе с журналистами.
В Роспотребнадзоре также отметили, что после вакцинации от гриппа человек тоже может заболеть. Как правило, такое случается с 2-3% из общего числа привитых, сообщает агентство "Интерфакс".
Попова призвала россиян вакцинироваться от гриппа и со следующего года – от коронавируса. Также нельзя забывать об элементарных правилах профилактики: нужно регулярно мыть руки и носить маски и перчатки в общественных местах.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова высказалась о массовой вакцинации от COVID-19 в России. По ее словам, привиться от коронавируса нового типа сможет любой желающий.
По последним данным, коронавирусом в России заразились 2,13 миллиона граждан. Суточный прирост составляет 23-24 тысячи. За весь период выздоровели 1,63 миллиона человек, умерли 37 тысяч пациентов.
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