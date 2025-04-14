От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты

Коллекция Музея космонавтики постоянно пополняется.

Московский Музей космонавтики на ВДНХ приглашает посетителей погрузиться в захватывающую историю покорения космического пространства, предоставляя возможность осмотреть орбитальную станцию и увидеть ранее засекреченные разработки, сообщает "Утро.ру". Музей гордится постоянно растущей коллекцией, значительная часть которой представлена в основной экспозиции.

Однако, по словам представителей музея, сокровищница его фондов гораздо обширнее и включает в себя множество скрытых от глаз артефактов, познакомиться с которыми можно на регулярно организуемых тематических выставках.

Космическая эра, ознаменовавшая новый виток в истории человечества, берет свое начало в конце 50-х годов XX века. Такие знаковые события, как запуск первого искусственного спутника Земли, успешный полет Белки и Стрелки, триумфальный полет Юрия Гагарина и первый выход человека в открытый космос, осуществленный Алексеем Леоновым, стали вехами, достойными увековечения в памяти будущих поколений. Именно поэтому в 1967 году Советское государство приняло решение об основании Музея космонавтики.

Директор музея, Наталья Артюхина, поделилась информацией о том, что, несмотря на постановление ЦК КПСС от 1967 года, музей распахнул свои двери лишь в апреле 1981 года. Причиной столь длительного ожидания, как пояснила директор, явилась строжайшая секретность, окружавшая всю космическую технику в те годы.

Она отметила, что проблема секретности актуальна и по сей день, объясняя ею ограниченное количество современных и перспективных экспонатов в музее. Тем не менее, работы по формированию музейной коллекции велись с первых дней, и уже к 1979 году она насчитывала 18 тысяч экспонатов, а к моменту открытия музея выросла до 23 тысяч единиц хранения.

Сегодня, по информации музея, его фонды насчитывают более 105 тысяч разнообразных объектов, отражающих историю освоения космоса: от подлинных образцов ракетно-космической техники до произведений искусства, вдохновленных космической тематикой. Уточняется, что экспонаты поступают из различных источников: конструкторских бюро, испытательных полигонов и даже возвращаются с орбиты после завершения миссий на МКС.

В качестве примера был приведен случай, когда НПЦ имени Хруничева передал музею дублирующее оборудование со станции "Мир", прекратившей свое существование в 2001 году после затопления на орбите. Среди уникальных экспонатов выделяется также набор хирургических инструментов, изготовленных из специального титанового сплава.

Главный хранитель музея, Олеся Семенова, раскрыла удивительные свойства хирургического набора. По ее словам, зажим, скальпель и прочие инструменты для неотложной медицинской помощи поражают своей легкостью и одновременно прочностью, а также устойчивостью к коррозии и другим внешним воздействиям.

Она рассказала, что инструменты неоднократно побывали в космосе, однако, к счастью, их не пришлось применять по прямому назначению. Интересным "побочным эффектом", обнаруженным в ходе испытаний, стало необычное свойство сплава – к нему не прилипают композитные материалы, что нашло применение в стоматологии.

Важную часть музейной коллекции составляют личные вещи, переданные космонавтами и членами их семей. Здесь можно увидеть как предметы гигиены, которыми пользуются покорители космоса в невесомости, так и памятные вещи, которые они берут с собой на орбиту как частицу родного дома.

В экспозиции представлены скафандры, космические спальные мешки, спортивная обувь для занятий на орбите, а также датчики, фиксирующие и передающие на Землю данные о работе сердечно-сосудистой системы космонавтов.

Пересильд, совершившая полет на МКС для съемок кинофильма "Вызов", пополнила музейную коллекцию красным шерстяным костюмом, в котором работала на орбите, и вязаным галчонком, выполнявшим роль индикатора невесомости.

Сотрудники музея разместили галчонка рядом с другим представителем фауны, побывавшим в космосе – олимпийским мишкой Мишей, точнее, предшественником олимпийского Миши, поскольку этот космический "путешественник" отправился на орбиту в 1978 году и провел там около 160 дней.

Олеся Семенова рассказала, что подготовка Миши к полету была весьма кропотливой: было создано несколько вариаций мишек, символизирующих предстоящую Олимпиаду, и в итоге предпочтение было отдано экземпляру, присланному из Петропавловска-Камчатского. На него, по словам хранителя, было оформлено настоящее удостоверение космонавта, он прошел предполетный санитарный контроль и даже имел дублера – мишку из Красноярска. Космонавты регулярно докладывали на Землю о самочувствии Миши в условиях невесомости.

В фондах музея хранится огромное количество подобных уникальных экспонатов, которые, по признанию сотрудников, хотелось бы представить широкой публике, однако ограниченность выставочных площадей не позволяет сделать это в полном объеме.

Решением проблемы становятся тематические выставки, которые музей проводит на регулярной основе. Недавно, например, с успехом прошла интерактивная выставка "Модель для сборки", где было представлено около 500 экспонатов, обычно недоступных для общего обозрения.

В преддверии Дня Победы музей ведет подготовку к открытию новой временной экспозиции, посвященной Пятому гвардейскому авиационному полку. Выставка призвана раскрыть непростые, полные риска, но вместе с тем необычайно важные и интересные аспекты профессии летчика-испытателя. Открытие экспозиции запланировано на 24 апреля.

