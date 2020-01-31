Заболевание серьезное: сделано крайне важное заявление об эпидемии коронавируса

"Не надо впадать в панику – никакие миллиарды, конечно, не вымрут. Более того, вакцина уже есть! Ее произвели не только на территории Китая, но и в странах по соседству. Человечество активно принимает меры по спасению от эпидемии. Безусловно, заболевание серьезное, но миллионы жизней оно не унесет. Каждые два года природа подкидывает нам новые испытания в виде болезней. Земли заражены, страдают животные, горят леса – природа дает обратный ответ человечеству в виде болезней и катаклизмов, – говорит ясновидящая. – Как мы относимся к природе, так и она к нам".

В будущем нас ждут новые вирусы, которые не изучены, и против которых у людей нет иммунитета, считает Абравитова. Коронавирус – лишь первая весточка глобальных проблем. Сейчас мы учимся быстро реагировать на такие бедствия, и это становится возможным благодаря инновационным методам. "В течение двух месяцев эта эпидемия будет приостановлена. Но рисковать и ехать в Китай или соседние страны я бы не рекомендовала. Вселенской катастрофы я не вижу. Вирусы есть и будут", - добавила она.