Вскрылось роковое совпадение в истории с коронавирусом

Пока международное сообщество пытается найти лекарство от нового китайского коронавируса, а власти всеми силами сдерживают распространение инфекции, продолжается дискуссия о происхождении болезни. При этом вскрылось роковое совпадение, из-за которого распространение заболевания оказалось настолько масштабным.

Новый китайский коронавирус словно специально появился именно в тот момент, когда у него появилась возможность наиболее активно распространиться внутри Китая. Из-за рокового совпадения мутация, создавшая смертельный штамм, и начало заражения совпали по времени с празднованием Китайского нового года.

"Обычно празднования в конце февраля и длятся около двух недель. Если бы они отмечались на недельку или на две позже, то вспышку вируса зафиксировали бы и город заблокировали, а люди бы не разнесли эту гадость по всему Китаю", – цитирует сайт "Комсомольская правда" живущего в городе Шэньчжэнь русского предпринимателя Андрея Лимарева.

Ситуация осложнилась еще из-за того, что праздничные даты китайцы обычно стараются использовать для поездок из крупных городов в свои родные провинции. "Разъезды были именно с 15 января по 22 января", – заметил бизнесмен. "Если бы одно на другое не наложилось, то вирус был бы локализован в Ухане. И весь Китай бы жил спокойно, а так заразившиеся теперь во многих городах", – добавил он.

"Вирус то ли с рынка морепродуктов в Ухане, то ли из лаборатории умышленно выпущен", – рассказал Лимарев о бытующих в Китае версиях происхождения болезни.

Отметим, время появления коронавируса 2019-nCoV для попыток подтверждения своей правоты могут использовать сторонники теории заговора, согласно которой смертельная эпидемия – результат злонамеренного вмешательства со стороны иностранного государства. Дескать, мало было Западу пытаться подорвать экономическую мощь Поднебесной Опиумными войнами в XIX веке, теперь кто-то захотел повторить успех с помощью бактериологического оружия.

Впрочем, никаких доказательств этой версии нет. Ученые пока сосредоточены на поиске средств борьбы с коронавирусом, а не на разгадке места и способа его появления.