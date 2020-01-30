Коронавирус в России: в Омске объявили начало эпидемии

В ожидании подтвержденной информации о том, что китайский коронавирус все же попал в Россию, замерли практически все отечественные журналисты. Пока же в прессе появляются лишь сообщения о подозрениях на заболевание.

В Омске объявили о том, что с их города началась эпидемия коронавируса в России. Впрочем, такие слова прозвучали из уст пока одних лишь паникеров, которые поспешили сделать далеко идущие выводы из непроверенной информации.

На деле выяснилось, что, по сообщению местных СМИ, в инфекционную больницу Омска обратилась местная жительница. Она рассказала, что плохо себя чувствует и добавила, что 18 января вернулась с отдыха в Китае. В региональном Минздраве информацию о произошедшем подтвердили, отказавшись называть пол и возраст пациента, передает РИА Новости.

Таким образом информация о пациенте с подозрением на коронавирус нашла свое подтверждение. Однако причин для паники пока нет. Дело в том, что подобный алгоритм действий применяется ко всем лицам, страдающим от симптомов ОРВИ и в течение последних 14 дней, вернувшихся из Китая. Таким образом, с большой долей вероятности, речь идет о предосторожности, а не угрозе эпидемии.

Тем не менее, пациент изолирован от других больных и находится в специальном боксе инфекционного отделения. Его симптомы полностью соответствуют банальному ОРВИ. Все необходимые анализы для постановки верного диагноза и исключения (или подтверждения) коронавируса взяты.

Напомним, в большинстве случаев симптомы коронавируса у человека проявляются как обычная простуда. Сообщается о случаях, когда болезнь начиналась и вовсе без каких-либо симптомов. Чтобы поставить точный диагноз необходимо провести специальное исследование.