Симптомы коронавируса ужаснули народ

В самом начале 2020 года одной из самых пугающих, но привлекающих внимание тем стало распространение в мире новой смертельной эпидемии, вызванной возникшим в Китае штаммом 2019-nCoV. Людей волнует, как распознать симптомы коронавируса у человека и отличить их от банальной простуды и других болезней.



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