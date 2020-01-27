Симптомы коронавируса ужаснули народ

Симптомы коронавируса на ранней стадии болезни практически
неотличимы от признаков обыкновенного инфекционного заболевания. Больной может
испытывать одышку и боль в грудной клетке, страдать от повышенной температуры
и кашля. Без лабораторного исследования поставить точный диагноз в этом случае
невозможно.
Кроме того, среди возможных проявлений симптомов, с которыми рискует столкнуться заразившийся штаммом 2019-nCoV человек, головная боль и проблемы с пищеварительной системой – тошнота либо диарея. По данным китайских СМИ, у некоторых заболевших зафиксированы нетипичные признаки – у них отсутствовала повышенная температура.
С развитием заболевания, по словам очевидцев, симптомы коронавируса у человека становятся более заметными у пугающими. В Сети опубликованы записи с камер наружного наблюдения, установленных на улицах китайского города Ухань. На них видно, как люди идут по улице, а затем внезапно падают без чувств.
Однако потерей сознания пугающие проявления новой смертельной эпидемии не ограничиваются. Другие кадры, сделанные уже во время работы медиков, демонстрируют пациентов, бьющихся в судорогах.
Для контроля за распространением эпидемии важно учитывать, что симптомы коронавируса проявляются не сразу. Инкубационный период длится от одного до 14 дней. По словам специалистов, для большинства заболевших этот срок составляет порядка десяти дней. При этом даже не проявляя себя, болезнь может передаваться другим людям. Это обстоятельство ужаснуло народ. Комментаторы отметили, что угроза может исходить от любого человека поблизости, и определить опасность получится далеко не всегда.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Старая лезба
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Кто есть "быдло"?..
Чайка слетел...