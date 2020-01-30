Заражение у каждого четвертого: срочное сообщение Минздрава о коронавирусе

При заражении у больных наблюдается легкое ОРВИ, а также
острый респираторный синдром, пневмония и сепсис. Об этом говорится во
временных методических рекомендациях, утвержденных ведомством.
Кроме того, у трети заболевших коронавирусом снижается содержание кислорода в крови. Также 2019-nCoV может привести к заражению крови в тяжелой форме. Такие симптомы фиксируются у каждого четвертого пострадавшего от коронавируса.
Но наиболее распространенный симптом – пневмония и дыхательная недостаточность. Они фиксируются почти у всех зараженных 2019-nCoV.
Истерия вокруг коронавируса стремительно нарастает. Называющий себя провидцем иранец Салман Салехигударза предсказал катастрофические последствия для человечества. Он предрек гибель половины населения планеты – нескольких миллиардов человек.
Сейчас количество заболевших коронавирусов по всему мире приближается к восьми тысячам человек. Погибли 170 человек, столько же излечились. На карантин закрыты несколько крупных городов Китая, включая 12-миллионный Ухань. Авиакомпании начинают отказываться от полетов в Поднебесную.
В России случаев заболевания пока не выявлено, но эксперты полагают, что эпидемия коронавируса доберется до нашей страны в феврале. В зоне риска – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск.
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