Китайский коронавирус в России: появились данные о трех заболевших

В Воронеже двоих человек доставили в больницу с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV. На опубликованных в Сети фото и видео заметно, что транспортировка пациентов производится со всеми возможными предосторожностями.
55-летнюю женщину и 35-летнего мужчину доставили в медицинский центр на спецтранспорте. Причем сами больные были помещены в изолированный модуль, а сопровождающие их специалисты облачились в полную защитную экипировку.
Предварительный диагноз у обоих заболевших – ОРВИ, передает телеграм-канал RT на русском.Какой вирус вызвал эти симптомы еще только предстоит выяснить. Известно, что пациенты недавно вернулись из Китая. Результаты их анализов станут известны спустя три дня.
Тем временем телеграм-канал Mash сообщает о третьей пациентке с подозрением на китайский коронавирус. Речь идет о 23-летней стюардессе одной из российских авиакомпаний. Девушка вернулась домой после рейса из Китая 27 января, после чего почувствовала пугающие симптомы. У нее резко поднялась температура, запершило в горле. Медики доставили больную в инфекционное отделение.
Напомним, новая болезнь стала одной из самых обсуждаемых и пугающих тем в СМИ в 2020 году. Народ буквально в панике, поскольку симптомы коронавируса у человека могут быть похожи на банальную простуду, да и проявляются не сразу, тогда как заражение происходит достаточно быстро и, как удалось выяснить, сразу несколькими путями, в том числе и воздушно-капельным. Число жертв новой эпидемии уже превысило 100 человек.
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