Ученые признали бессилие из-за китайского коронавируса

Медицинский журнал The Lancet опубликовал описания первых клинических случаев заболевания новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Эти данные противоречат версии о том, что изначальным источником эпидемии был рынок морепродуктов в городе Ухань.
Как установили специалисты, не все пациенты оказались связаны с этим местом. Учитывая, что симптомы коронавируса у человека проявляются не сразу, однако распространять заразу такой больной все равно способен, первые заражения должны были произойти в ноябре 2019 года. Таким образом, распространение болезни в городе, а также, возможно, выход эпидемии за пределы города Ухань, состоялся еще до того, как случаи заболевания были зафиксированы.
"Сейчас очевидно, что рынок морепродуктов – не единственное происхождение вируса. Но если честно, мы до сих пор не знаем, откуда появился вирус", – цитирует РИА Новости доктора медицинских наук Бин Цао.
В интервью журналу Science биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен объяснил, почему эта точка все же может быть связана с распространением пневмонии. "Один из рассмотренных нами сценариев – заражение кого-либо за пределами рынка, а затем его приход на рынок. Это вполне правдоподобно, учитывая текущие данные", – отметил специалист.
Напомним, китайский коронавирус 2019-nCoV стал героем первых полос мировых СМИ в 2020 году. На данный момент сообщается о более чем 100 погибших при количестве зараженных превышающем 4,5 тысячи человек.
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