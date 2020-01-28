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Как передается коронавирус: данные китайских экспертов

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Член экспертной группы госкомитета Китая по здравоохранению Ли Синван рассказал, каким образом чаще всего передается новый коронавирус, жертвами которого уже стали около сотни людей. По словам специалиста, обычно заболевание передается воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через прикосновения, сообщает телеканал "Царьград".

Подхватить вирус можно просто коснувшись больного рукой. В связи с этим эксперты рекомендуют не тереть глаза грязными руками. Ли Синван напомнил, что основными симптомами заболевания являются повышенная температура, слабость и сухой кашель, хотя некоторые из них могут и не проявляться. Он отметил, что на ранних стадиях от вируса можно избавиться за неделю. 

Автор: 28 января 2020, 16:32

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