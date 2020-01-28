Больше 100 погибших: коронавирус сильно ударил по россиянам

За текущие сутки количество жертв коронавируса увеличилось
до 106 человек. Общее число заболевших – более 4,5 тысячи. Потенциально подхватить
смертельную заразу могли десятки тысяч человек.
В настоящий момент в больницах находятся 976 человек, 60 удалось излечиться. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса.
В России подтвержденных случаев заболевания пока не зафиксировано. Туроператоры приостановили продажу туров в Китай. Для профилактики распространения коронавируса на границе усилен контроль. В аэропортах поголовно проверяют пассажиров из Китая.
Но у страха глаза велики. Несмотря на предпринимаемые меры, среди россиян начала распространяться паника. Некоторые пользователи Сети негодуют и требуют изолировать китайцев. "Почему они приезжают и разносят тут инфекцию!" – возмущен один из читателей "Дни.ру".
Другой комментатор рассказал, что в его город переносятся домашние матчи китайских хоккейных команд. "Значит у себя играть не могут из за коронавируса,а к нам можно тащить? Городские власти совсем обалдели!" – сокрушается читатель. К сожалению, название города он не написал.
Напомним, что ранее эксперт по биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов назвал российские города, где наиболее вероятно распространение эпидемии коронавируса. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Благовещенск и Хабаровск.
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