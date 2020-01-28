Раскрыт новый способ заражения коронавирусом: люди в панике

Китайские специалисты активно работают над вакциной против
коронавируса. Между тем ученые выяснили, что инфекция передается не только
воздушно-капельным путем, но и при близком физическом контакте.
Такой вывод специалисты сделали после анализа 2,7 тысячи случаев заболевания. "Вирус очень заразный, но нет достоверных доказательств, что он заразен в течение инкубационного периода, – сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования.
В руководстве КНР призвали граждан по возможности сократить контакты на близком расстоянии. Сообщается, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться через прикосновение.
На раннем этапе у больного отмечается слабость, повышенная температура и сухой кашель. В дальнейшем может развиться дыхательная недостаточность. Инкубационный период составляет до двух недель.
В России коронавирус 2019-nCoV пока не выявлен, но люди уже начинают паниковать. Так, звучат призывы не пускать в страну граждан КНР. "Почему они приезжают и разносят тут инфекцию!" – возмутился анонимный читатель "Дни.ру".
В настоящий момент число зараженных коронавирусом приближается к пяти тысячам человек. Эпидемия унесла жизни более 100 человек, но 60 больных смогли излечиться. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения инфекции.
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