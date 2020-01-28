Скрывают? Эксперт ошарашил заявлением после сообщения о коронавирусе в Москве

Власти могут скрывать реальные цифры заболевших китайским коронавирусом. Предпринимаемые чрезвычайные меры явно не соответствуют масштабу эпидемии, указывают в экспертной среде.



Неизвестный ранее тип коронавируса продолжает зловещее шествие по планете. В России случаев заболеваемости пока не выявлено. Но радоваться рано: по мнению руководителя центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаила Щелканова, в нашей стране появление вируса наиболее вероятно в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Благовещенске и Хабаровске.

Экономист Михаил Хазин полагает, что китайские власти могут скрывать реальное положение дел. "Меры, которые обозначены, явно не соответствуют масштабу явления. Либо китайцы что-то не говорят по поводу вируса", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Не исключил Хазин и прямо противоположного. По его мнению, эпидемия коронавируса может оказаться раздутым фейком, придуманным с корыстными целями.

"Не забудем, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. – Прим. ред.) – это мощнейший лоббист. И если экологам можно придумать Грету Тунберг, то почему ВОЗ не придумать эпидемию в Китае. Ничего личного, только бизнес", – пояснил аналитик.

В настоящее время СМИ сообщают о более 2800 случаев заболевания коронавирусом. Погибли 80 человек, но 54 излечились. Сейчас ученые из Китая, России и других стран активно работают над вакциной.

За последние 20 лет в мире произошло несколько вспышек вирусных эпидемий. Так, весной 2003 года пика достигла заболеваемость атипичной пневмонией. Вирус подхватили более восьми тысяч человек, погибли – почти 800.

В 2009 году Всемирная организация здравоохранения объявила шестой, высочайший уровень опасности в связи со вспышкой "свиного" гриппа. К ноябрю того же года в мире зарегистрировано 440 тысяч случаев заболевания, погибли 5,7 тысячи человек.

На этом фоне эпидемия коронавируса выглядит не такой страшной. Ажиотаж вокруг нее больше похож на искусственно нагнетаемую истерию.

Но пренебрегать мерами безопасности не стоит. Роспотребнадзор призвал употреблять в поездках только термически обработанную пищу и пить исключительно бутилированную воду.