Найден новый способ борьбы с ВИЧ

Международная группа ученых пришла к неожиданным выводам. Исследователи выяснили, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ.

Специалисты создали препарат от страшной болезни из их яиц. С помощью этого лекарства они добились того, что дендритные клетки человека смогли стать на 80% более устойчивы к вирусу. Ученые уточняют, что ВИЧ заражает Т-лимфоциты именно через дендритные клетки.

"Однако он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. А следственно, не происходит заражение", – приводит слова исследователей о механизме защиты РИА ФАН. Теперь ученые из Амстердамского и Ливерпульского университетов планируют применить полученные результаты экспериментов при разработке вакцин против ВИЧ.

Напомним, ранее житель Лондона стал вторым человеком в мире, который смог побороть вирус иммунодефицита. В 2003 году у него диагностировали ВИЧ, но принимать лекарства он стал лишь через девять лет. В том же году у пациента обнаружили рак лимфатической системы.

Как писали "Дни.ру", британские медики провели мужчине операцию по пересадке стволовых клеток от донора, который имел врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменило иммунную систему пациента – выработалась устойчивость к заболеванию.