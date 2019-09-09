Найден новый способ борьбы с ВИЧ

Специалисты создали препарат от страшной болезни из их яиц. С помощью этого лекарства они добились того, что дендритные клетки человека смогли стать на 80% более устойчивы к вирусу. Ученые уточняют, что ВИЧ заражает Т-лимфоциты именно через дендритные клетки.
"Однако он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. А следственно, не происходит заражение", – приводит слова исследователей о механизме защиты РИА ФАН. Теперь ученые из Амстердамского и Ливерпульского университетов планируют применить полученные результаты экспериментов при разработке вакцин против ВИЧ.
Напомним, ранее житель Лондона стал вторым человеком в мире, который смог побороть вирус иммунодефицита. В 2003 году у него диагностировали ВИЧ, но принимать лекарства он стал лишь через девять лет. В том же году у пациента обнаружили рак лимфатической системы.
Как писали "Дни.ру", британские медики провели мужчине операцию по пересадке стволовых клеток от донора, который имел врожденный иммунитет к ВИЧ. Это изменило иммунную систему пациента – выработалась устойчивость к заболеванию.
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