Российские медики победили ВИЧ

Человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ, удалось создать российским ученым. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельного вируса.

Способность некоторых пациентов долгое время подавлять ВИЧ удивляла врачей. Причина, в конце концов, выяснилась: оказалось, что в геноме человека есть несколько генов, работа которых критически важна для ВИЧ - и в то же время не слишком существенна для иммунных клеток.

Люди, у которых обнаружились мутации в этих генах, были фактически неуязвимы для действия многих видов ВИЧ. Российские молекулярные биологи решили скопировать эти изменения.

Исследователи успешно применили недавно открытый геномный редактор, заменив с его помощью "обычную" версию гена CCR5 на его "неуязвимую" разновидность в ДНК человеческого зародыша. Подчеркивается, что использованные для опыта эмбрионы изначально не были жизнеспособными из-за фатальных ошибок при слиянии яйцеклеток и сперматозоидов и неправильного числа хромосом. Естественно, было получено и согласие родителей.

Команда под руководством профессора НМИЦ акушерства имени Кулакова Геннадия Сухих получила впечатляющий результат. Часть зародышей с измененным геном погибла – они обладали неправильным числом хромосом. Однако более половины выжили и оказались невосприимчивы к действию ВИЧ.

По словам ученых, результаты более чем обнадеживающие. Новый метод уже помогает в лечении больных ВИЧ. Подобный же прием можно использовать для защиты беременных женщин, зараженных ВИЧ, – не позволяя вирусу проникнуть внутрь плода, передает РИА Новости.