Путешественникам грозит ожирение

Американские медики пришли к выводу, что частые перелеты способствуют развитию ряда опасных заболеваний, среди которых и ожирение. Чтобы выяснить это, специалисты изучили состояние здоровья 13 тысяч человек.

Среди испытуемых были часто путешествующие люди и те, кто вообще не летает на самолетах и ведет малоподвижный образ жизни. Оказалось, что у этих групп одинаковый индекс массы тела и уровень холестерина.

Также было выявлено, что вес людей, находящихся в деловых поездках более 21 дня в месяц, выше, чем у тех, кто совершает перелеты продолжительностью от одной до шести ночей за тот же период времени, передает The New York Times. При этом у испытуемых выше 180 сантиметров первой и второй групп разница в весе превысила 4,5 килограмма.

Специалисты подчеркнули, что людям старше 30, которые много путешествуют и нерегулярно питаются, в ближайшие десять лет придется столкнуться с ожирением, диабетом и гипертонией. Кроме того, в отличие от руководителей, сотрудники среднего звена выбирают дешевые рейсы и проживают в плохих условиях, что негативно сказывается на здоровье.

Согласно данным опроса, проведенного специалистами Гарварда, 70% респондентов пожаловались на то, что в командировках испытывают проблемы с пищеварением, стресс, перепады настроения и недостаток сна. Однако они не сообщают об этом начальству из страха потерять работу.