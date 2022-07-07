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Экономика
Собянин рассказал о мерах поддержки креативной индустрии Москвы

Собянин рассказал о мерах поддержки креативной индустрии Москвы

Власти столицы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии, заявил мэр Сергей Собянин. На новые вызовы город ответил свежими форматами работы, сказал он.
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"Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление", – обратился градоначальник к представителям креативной индустрии Москвы.

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Собянин подчеркнул, что без креативных услуг невозможно представить современный город и страну. Мэр пообещал продолжать поддерживать креативную индустрию. Для преодоления ограничений необходимы свежие форматы работы, указал градоначальник.

Он напомнил, что Москва уже начала поддерживать киноиндустрию. Столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат российских картин. Это мотивирует прокатчиков демонстрировать отечественное кино, отметил мэр.

Также он напомнил о создании системы креативных технопарков в Москве. Заявки подали около пяти площадок, уточнил Собянин.

В столице насчитывается около 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Их общая выручка – более четырех триллионов рублей. В отрасли занято свыше 453 тысяч человек.

В Москве в Парке Горького с 7 по 10 июля проходит Российская неделя креативных индустрий. Она собрала фотографов, архитекторов, ювелиров, дизайнеров, художников и других представителей отрасли.

На креативной неделе столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале. Запланировано более 40 мероприятий – лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи.

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Фото М. Мишин, Mos.ru
Автор: 7 июля 2022, 15:44 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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