В Москве под эгидой "Росатома" прошел V форум городов

Участники форума пришли к выводу, что городам высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы развития.

25-26 августа в российский столице прошел уже традиционный форум городов, организованный ГК "Росатом". На пятом съезде участники говорили не только о городах, связанных с атомной промышленностью, но и о населенных пунктах, находящихся в зоне ответственность крупных российских компаний: ПАО "Норникель", ОАО "РЖД", ПАО "Северсталь", ГК "Роскосмос", ГК "Ростех".

Организаторы пригласили к участию всех заинтересованных лиц. В Москве собрались не только представители компаний, но и главы городов, представители местного бизнесы, сотрудники региональных и федеральных органов власти, члены экспертного сообщества. В рамках форума обсуждались вопросы по пяти направлениям: здоровье, инфраструктура, местные сообщества, образование и культура.

Важная проблема, на которую обратили внимание участники форума – разрыв между развитием технологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, приводящий к оттоку населения и осложняющий привлечение новых кадров. Очевидно, что города с высоким научно-техническим потенциалом – это точки развития науки и целых промышленных отраслей.

Меж тем, на сегодняшний день обозначенная проблема мешает их развитию. Ситуацию усугубляет и тот факт, что действующая в РФ законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнесу, в чьей зоне ответственности находятся города, полноценно участвовать в их развитии.

О вызовах, стоящих перед наукоградами, говорил и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, глава Наблюдательного совета ГК "Росатом" Сергей Кириенко. Он отметил, что конкурировать по комфорту городской среды нужно не с соседними городами, а с лучшими мировыми столицами. Политик выступил на пленарном заседании "Стратегия Центра: базис диверсификации – устойчивость территорий особого государственного значения" на базе Аналитического центра Правительства РФ.

"Это большой вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и организационный потенциал. Работа должна вестись совместно с городами, крупнейшими российскими компаниями и органами власти России", – подчеркнул Кириенко.

Отметим, что сегодня "Ростатом" активно взаимодействует сразу с 26 городами, где действует предприятия атомной сферы. Фактически под патронажем госкорпорации находятся два миллиона человек, населяющих эти муниципальные образования. Генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев рассказал участникам форума, как улучшить российские города:

"В каждом нашем городе есть свои точки роста, будь то уникальная среда для отдыха, местный театр, спорт или предпринимательство. Задача форума – стать клубом лучших практик городов. Но также мы должны заглянуть в будущее и понять, что нужно сделать сегодня, чтобы через 10 лет наши города стали на порядок лучше. Мы должны умножить лучшие практики, которые уже существуют в городах, на лучшие технологии, которыми обладаем мы и другие корпорации".

Он также напомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал проект Большой Саров, направленный на развитие закрытого атомного города Саров. По словам Лихачева, там уже открывается филиал МГУ, а в скором времени может появиться научный центр мирового уровня. Сегодня компания обсуждает идеи по развитию и других городов. Однако, как заметил глава "Ростатома", при всей личной ответственности госкорпорации также нужна поддержка властей, в том числе, губернаторов. Лихачев обратил внимание, что системное развитие городов потребует изменений законодательства.

Директор департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей Полосин обратил внимание участников, что около 10% населения России живет в городах особого национального значения, входящий в зону ответственности госкомпании.

"Развитие наших технологий, значительное увеличение жизненного цикла наших объектов формулирует перед нами серьёзную задачу: обеспечить производство на весь период работы квалифицированными сотрудниками и, что очень важно, обеспечить для них комфортные условия для жизни и самореализации", – отметил Полосин.

Первый заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров подчеркнул, что решение внедрить в атомных городах формат ТОСЭР дало позитивные результаты. Сегодня в восьми городах "Росатома" созданы ТОСЭР, где работают 54 компании с объемом инвестиций более семи миллиардов рублей.

Он также отметил, что дополнительным стимулом для развития атомных городов стало решение о консолидированной группе налогоплательщиков. Введение данной нормы дает "Росатому" возможность перераспределять свои налоговые платежи в пользу регионов присутствия. Меж тем, данный механизм в рамках действующих законов перестанет работать уже в 2023 году. Первый замглавы "Росатома" призвал представителей власти обратить внимание на этот вопрос и сохранить в законе механизмы поддержки городов присутствия атомной отрасли.

Президент МАКО, член Общественной палаты Ольга Голышенкова подчеркнула, что пятый форум городов стал уникальным, потому что задолго до его начала корпорации, участвовавшие в съезде, вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые нужны для развития городов.

"Мы увидели, как успешные проекты городов особого значения с высоким научно-технологическим потенциалом могут быть тиражированы и масштабированы на федеральном уровне. Но нам нужен не только банк идей и лучших практик. Нужно также на федеральном уровне выработать общегосударственную политику, как работать с городами, которые, имея около 12% населения в своем периметре, дают более 50% высокотехнологичной продукции. Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммы и особых мер, которые нужно предпринять нам всем для развития таких городов, так как мы заинтересованы в развитии всей страны", – подчеркнула Голышенкова.