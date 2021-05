Маску предложили производить Tesla в Подмосковье и Калужской области

"Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому", – написал Шапша на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Больше всего для размещения производства Tesla подходит Московская область, считает глава региона Андрей Воробьев. "Лучшие таланты, идеальная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место", – написал губернатор в своем Twitter на английском языке.

Маск выступил на марафоне "Новое Знание" по видеосвязи. Предприниматель ответил на вопросы российской молодежи.

Бизнесмен заявил, что его автомобильная компания Tesla может выйти на рынки России стран СНГ. "Я думаю, что это будет потрясающе", – сказал Маск.

@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y