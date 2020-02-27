Уже ничего не помогает: рубль летит вниз с оглушительной скоростью

Новости о новых заболевших коронавирусом приходят почти
каждую минуту. Помимо Китая, эпидемия разразилась в Италии, Иране и Южной
Корее. Первые случаи заражения подтверждены в Дании, Норвегии, Эстонии. Коронавирус выявлен на всех континентах.
Перед напором эпидемии российская валюта устоять пока не в силах. Накануне доллар пробил отметку в 65 рублей за рубль, остановить негативную динамику не удается.
Не помогают российской валюте даже факторы, которые всегда играли в ее пользу. В России пик налогового периода, предприятия скидывают валюту, инвесторы проявляют повышенный интерес к облигациям федерального займа.
С утра 27 февраля "деревянный" продолжил движение по нисходящей. Доллар вырос на 24 копейки, до 65,71 рубля, евро – на 50 копеек, до 71,68 рубля.
Из-за коронавируса под наибольшим ударом оказываются валюты стран, чья экономика сильно зависима от экспорта энергоносителей. Нефть и газ по-прежнему играют существенную роль при формировании российского бюджета. Из-за эпидемии промышленное производство в Китае сократилось, как следствие - снизился спрос на энергоносители.
Экономисты пока не видят причин для укрепления рубля. Специалист ИК "Иволга Капитал" Иван Марков считает, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться у отметки в 66 рублей, евро – 71,50, сообщает журнал "Эксперт".
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