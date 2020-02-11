Доллар и евро ударили по рублю

Отечественная валюта сдает позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже. Курс рубля на сегодня, 11 февраля, составил 63,77 за американскую валюту и 69,82 за европейскую.
По словам экспертов, ослабление рубля связано с падением цен на нефть и негативной ситуацией на мировых рынках акций. "Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса, число жертв которого приближается к тысяче", – уточнил аналитик УК "Промсвязь" Гельды Союнов в беседе с "Интерфаксом".
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